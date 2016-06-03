Севастополь, 3 июня, 2016, 12:13 — ИА Регнум. Церемония закрытия Всероссийского этапа конкурса летной выучки «Авиадартс-2016» пройдет 5 июня в Севастополе на площади Нахимова. В авиашоу выступят российские авиационные группы высшего пилотажа, сообщили ИА REGNUM в отделе информационного обеспечения ЧФ РФ.

Россин Денис Владимирович «Большая девятка» — пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи»

В церемонии закрытия соревнований примет участие главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Виктор Бондарев.

Показательные выступления авиационных групп высшего пилотажа начнутся в 13:00. Зрители смогут увидеть выступление пилотажных групп «Беркуты» — на вертолетах Ми-28, «Соколы России» — на самолетах Су-30, а также индивидуальный пилотаж на вертолетах Ка-52.

Пилотажные группы «Русских витязи» покажут мастерство высшего пилотажа на самолетах Су-27, «Стрижи» — на самолетах МиГ-29.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму на полигоне Чауда под Феодосией с 25 мая по 8 июня проводится всероссийский этап конкурса летной выучки «Авиадартс-2016». В состязаниях принимают участие 18 летчиков и 58 военнослужащих инженерно-технического состава ВВО.

Международный этап конкурса состоится в рамках армейских международных игр «АрМИ-2016» в июле.

Полигон Чауда в течение четырех дней открыт для свободного посещения зрителями. В субботу, 4 июня военные летчики продемонстрируют тактический эпизод действий авиации: сверхманевренный воздушный бой (самолеты Миг-29) и зрелищные стрельбы самолетами Ту-22, Су-34 под прикрытием Су-35 и другие.

В программе очередного дня конкурса — выброска тактического десанта с авиационной поддержкой группой боевых вертолетов и серия бомбовых и ракетно-бомбовых ударов с воздуха по роте средних танков и по большим десантным кораблям противника.

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