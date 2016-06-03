Калуга, 3 июня, 2016, 12:10 — ИА Регнум. Более 73 тысяч детей и подростков региона отдохнут этим летом в оздоровительных лагерях, где организовано шесть смен продолжительностью по 14 дней, сообщили 3 июня корреспонденту ИА REGNUM в министерстве образования и науки Калужской области.

vest-news.ru Более 73 тысяч калужских детей и подростков региона отдохнут летом в оздоровительных лагерях

По данным образовательного ведомства, на территории области продолжат свою работу 15 загородных детских лагерей, 6 оздоровительных лагерей на базе санаторных организаций, 351 лагерь с дневным пребыванием детей, 22 палаточных лагеря.

Так, уже начали свою работу лагеря «Смена», «Полет», «Галактика», «Дружба», «Спутник», «Сокол», «Вятичи». Остальные лагеря примут детей в ближайшее время.