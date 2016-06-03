Москва, 3 июня, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Культовый фантастический боевик конца 90-х — знаменитая «Матрица» с Киану Ривзом возвращается на большой экран. Фильм будет демонстрироваться сразу в нескольких городах России. С 16 по 19 июня показы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Краснодаре, Новокузнецке и Екатеринбурге.

Цитата из к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Нео не только на постере. Тук-Тук!

Картину Ланы и Лилли Вачовски зрители увидят в оригинале с русскими субтитрами. Организатор проекта — компания «Иноекино».

«Матрица» была и остаётся одним из самых влиятельных фильмов в жанре научной фантастики. Сюжет строится вокруг офисного работника Томаса Андерсона (Киану Ривз), который по ночам ведёт жизнь хакера Нео. Но однажды всё меняется. Герой узнаёт страшную правду: всё, что его окружает — не более, чем иллюзия, Матрица, а люди — всего лишь источник питания для искусственного интеллекта, поработившего человечество.

Фильм появился на экранах в 1999 году, и моментально вызвал ажиотаж среди зрителей. В прокате США «Матрица» собрала 171 миллион долларов при бюджете в 63 миллиона, и ещё 460 получила от сборов во всём мире. Позитивно картину оценили и критики кино, философская составляющая фильма многих заставила задуматься.

Цитата из к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Две пилюли. Выбор

Мнением о фильме поделился креативный директор ИА REGNUM Дмитрий Третьяков: «17 лет новой киноэпохи. Круг замыкается. «Матрица» снова в «Авроре». Бесчисленное количество цитат вместе на большом экране. Новый «Крестный отец» кино-постмодернистов, новая «Китайская книга судеб». «А может быть та же самая?» Тут найдется ответ на любой вопрос. Твой кинематограф никогда уже не будет прежним. «Твой тоже!». Странно думать, что все эти разрозненные куски собираются в нечто единое. Странно, как читать «Илиаду» подряд, а не эпизодами. О «Матрице» столько сказано, передумано и переписано, что присоединяться к этому хору трудно.

Изменила ли «Матрица» киноязык сама по себе, или просто стала вехой на пути естественной его трансформации? Есть ли место томику Бодрияра, рассуждениям о субъективности познания курятины и откровенно антикапиталистическому дискурсу людей-батареек в массовом кино? Как теперь видно, этого места не очень много. Тогда в 1999-м казалось, что вот-вот и все изменится. Что революция (хотя бы и в кино) будет буквально завтра… Но «ничего это не значит», если Нео-Вачовски может. Может быть пройдет еще 17 лет, и революция выйдет за пределы ретроспекции? Можно надеяться, но стоит работать, чтобы приблизить этот момент».

Цитата из к/ф «Матрица». реж. Лана Вачовски, Лилли Вачовски. 1999. США Мориус

В 2000 году «Матрица» получила четыре премии «Оскар», два приза Британской киноакадемии, два «Сатурна», в том числе за «лучший фильм», и три премии канала «MTV». В 2001 году картина заняла 66-е место в составленном Американским институтом киноискусства списке «100 лучших триллеров».

«Матрица» оказала серьёзное влияние как на последующие фильмы в жанре боевика, так и на мировую киноиндустрию. Революционные для своего времени визуальные эффекты, например, замедленное движение и поворот камеры вокруг замерших объектов, после выхода «Матрицы» стали частым инструментом в картинах этого жанра.

«Матрица» — вечная галлюцинация технологической эры, сформировавшая не только новый канон фантастических фильмов, но и восприятие мира для целого поколения. Неутихающий интерес к шедевру кино заставляет зрителей вновь и вновь идти в кинотеатры, чтобы узнать, насколько глубока кроличья нора.