Село Макаровка, Курская область, 3 июня, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Ростехнадзор выдал лицензию на строительство Курской АЭС-2. Разрешение на сооружение станции было выдано еще 31 мая, однако стало известно об этом только вечером в четверг, 2 июня из сообщения пресс-службы «Росатома».

rosatom.ru Строительство АЭС

Сразу после того как в госкорпорации будет оформлено разрешение на сооружение станции, на строительной площадке будут развернуты работы по замещению грунта в котловане. С начала 2016 года на строительстве атомной электростанции было освоено 694,3 млн рублей. За весь май текущего года были выполнены работы по сооружению комплекса общестроительных организаций, то есть цехов по изготовлению армометаллоблоков, дробеструйной очистки, а также площадки укрупнительной сборки. На стройплощадке также были созданы водозаборные и очистные сооружения. При помощи гидронамыва была сформирована территория строительной базы.

Несмотря на эти выполненные работы, в целом за май 2016 года произошло отставание от графика строительства. Теперь компании, занятые на сооружении станции, надеются наверстать отставание за июнь. Застройщиком Курской АЭС-2 является «Росэнергоатом», а генеральным подрядчиком и проектировщиком выступает НИАЭП.

Сегодня на строительстве Курской АЭС-2 (24 объекта) задействовано 13 подрядных организаций. Общая численность людей на стройплощадке составляет 465 человек. Чтобы наверстать отставание в графике, генподрядчику и подрядным организациям было поручено в июне увеличить численность персонала до 790 человек.

«Руководством штаба также поставлена задача в июне ликвидировать отставание, сложившееся в мае», — говорится в сообщении пресс-службы.

Строительство новой станции началось в 2013 году. Курская АЭС-2 должно будет заменить энергоблоки нынешней Курской АЭС, так как, по плану, первый блок станции будет остановлен в 2022 году, второй — в 2024-м, третий — в 2029-м, и последний, четвертый — в 2030 году. Так, Курская АЭС-2 будет построена в посёлке Макаровка в Курчатовском районе Курской области. Первую очередь новой станции планируют подключить к общей энергосети уже в 2022 году. На АЭС будет сооружено четыре энергоблока с реакторами типа ВВЭР-ТОИ. Проектная мощность составит 5020 МВт. Последний, четвертый, энергетический блок планируют ввести в эксплуатацию в 2029 году.

Что касается стоимости строительства, то за весь текущий год на сооружение атомной электростанции планируется потратить 16,03 млрд рублей, из этих средств уже освоено 694,3 млн рублей. Сооружение первых двух энергоблоков, по предварительным оценкам, обойдется в 225 млрд рублей.

Справка ИА REGNUM:

Курская АЭС, находящаяся в Курчатове Курской области, была введена в эксплуатацию в 1976 году. Вторая очередь станции была подключена к сети к 1985 году. Здесь было построены четыре реактора типа РБМК-1000. До этого реакторы этого типа были сооружены лишь на Ленинградской АЭС, которая была запущена в 1973 году.

В 1985 и 1986 годах на Курской станции также началось строительство пятого и шестого энергоблоков с теми же типами реакторов РБМК-1000. Однако в 90-е годы сооружение блоков несколько раз то останавливали, то возобновляли. Уже в 2000-х годах стройплощадка практически была заморожена, хотя энергетические блоки были уже на высокой стадии готовности. Сооружение шестого блока остановили в 1993 году, пятого — в 2012 году.

Напомним, что 30 мая текущего года на Курской атомной электростанции сработала автоматическая система защиты, которая отключила первый энергоблок. После чего были проведены ремонтные работы на втором турбогенераторе, и энергоблок был вновь подключен к сети. Второй блок станции в настоящее время находится на ремонте. Таким образом, сегодня на АЭС работают лишь три энергоблока.