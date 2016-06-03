Казань, 3 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум.



mota.ru Ребенок

Правоохранители Татарии просят помощи коллег из других регионов в поиске женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного, сообщает Следственное управление СК РФ по Башкирии.

16 апреля 2016 года в Казани, в лесопосадке на улице Братьев Касимовых было найдено тело младенца. Доношенный мальчик был завернут в полиэтиленовый пакет и находился в овраге. По данным экспертов, его смерть наступила в промежуток времени с 12.04.2016 по 14.04.2016 года.

Следователи, изучив обстоятельства дела, полагают, что мать новорожденного прибыла в Казань из другого региона России. Уголовное дело по факту происшествия возбуждено по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка».