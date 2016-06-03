«Хаббл» уточнил скорость расширения Вселенной
Вашингтон, 3 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Орбитальный телескоп «Хаббл» позволил астрономам уточнить скорость расширения Вселенной, которая оказалась выше рассчитанной ранее, сообщает Astrophysical Journal.
По мнению ученых, скорость расширения Вселенной подтверждает существование третьей загадочной «темной» субстанции — темного излучения или на неполноту теории относительности.
Продолжение процесса расширения Вселенной доказано еще в 1929 году астрономом Эдвином Хабблом. В конце 20 века астрофизики установили, что она расширяется с ускорением. Причиной этого, по мнению ученых, является темная энергия — загадочная субстанция, оказывающая на материю «антигравитационное» воздействие.
На долю темной материи и темного излучения некоторые ученые относят 95% от общей массы Вселенной.
Для вычисления скорости расширения Вселенной ученые наблюдали при помощи «Хаббла» за переменными звездами в соседних галактиках. Их пульсации позволяют точно вычислять расстояние до места их нахождения.
Данные наблюдений за переменными звездами в 18 соседних галактиках дали неожиданный результат — галактики разлетаются со скоростью около 73 километров в секунду. Это явление невозможно объяснить без более глубокого понимания природы темной энергии и «темного излучения».
Это можно будет сделать при дальнейших, и более точных наблюдениях при помощи «Хаббла» и аналогичных приборов.