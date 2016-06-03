Вашингтон, 3 июня, 2016, 12:20 — ИА Регнум. Орбитальный телескоп «Хаббл» позволил астрономам уточнить скорость расширения Вселенной, которая оказалась выше рассчитанной ранее, сообщает Astrophysical Journal.

Diane Lee Просторы вселенной

По мнению ученых, скорость расширения Вселенной подтверждает существование третьей загадочной «темной» субстанции — темного излучения или на неполноту теории относительности.

Продолжение процесса расширения Вселенной доказано еще в 1929 году астрономом Эдвином Хабблом. В конце 20 века астрофизики установили, что она расширяется с ускорением. Причиной этого, по мнению ученых, является темная энергия — загадочная субстанция, оказывающая на материю «антигравитационное» воздействие.

На долю темной материи и темного излучения некоторые ученые относят 95% от общей массы Вселенной.

Для вычисления скорости расширения Вселенной ученые наблюдали при помощи «Хаббла» за переменными звездами в соседних галактиках. Их пульсации позволяют точно вычислять расстояние до места их нахождения.

Данные наблюдений за переменными звездами в 18 соседних галактиках дали неожиданный результат — галактики разлетаются со скоростью около 73 километров в секунду. Это явление невозможно объяснить без более глубокого понимания природы темной энергии и «темного излучения».

Это можно будет сделать при дальнейших, и более точных наблюдениях при помощи «Хаббла» и аналогичных приборов.