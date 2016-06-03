Москва, 3 июня, 2016, 12:06 — ИА Регнум. Балерина Анастасия Волочкова заявила пранкерам из шоу «Звонок» на телеканале НТВ, что рассматривает предложение от партий «Родина» и «Справедливая Россиия» о выдвижении своей кандидатуры на выборах в Госдуму.

er.ru Голосование на праймериз

По словам главы предвыборного штаба «Справедливой России» Александра Буркова, в партии о выдвижении балерины ничего не знают, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее телеканал НТВ анонсировал выпуск шоу, в котором Волочкову разыграют пранкеры Вован и Лексус. Они общались с артисткой от имени украинского олигарха.

Как сообщало ИА REGNUM, праймериз «Единой России» прошли 22 мая по всей России. По их результатам будет сформирован список кандидатов, которые примут участие в выборах в Государственную думу VII созыва 18 сентября 2016 года.