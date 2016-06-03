Москва, 3 июня, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Двое неизвестных ограбили в Москве мужчину на крупную сумму. 38-летний москвич получил ожог конъюнктивы глаз, а похитители скрылись. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

rybinsk-once.ru Распыление газового баллончика

Нападение произошло накануне, 2 мая, на улице Кировоградской. Мужчина находился в своей машине, когда к ней подошли двое неизвестных. Один из злоумышленников распылили ему в лицо баллончик с неизвестной жидкостью, а другой схватил лежавшую в машине сумку с деньгами. Затем нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

По словам потерпевшего, в кейсе находилось два миллиона рублей. 38-летний мужчина с ожогами обоих глаз доставлен в больницу. По статье «Разбой» возбуждено уголовное дело.