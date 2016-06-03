Москва, 3 июня, 2016, 12:02 — ИА Регнум. Число выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), решивших сдать экзамены в форме ЕГЭ, выросло почти на 1 тысячу в 2016 году. В 2015 году их было 4,2 тыс., в этом году — более 5 тыс, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Количество пунктов проведения экзамена (ППЭ) при лечебных учреждениях увеличено в 3,5 раза: с шести в прошлом году до 21 в 2016 г. «Кроме того, организовано больше 150 ППЭ на дому», — добавили в пресс-службе.

В Москве ЕГЭ-2016 сдадут больше 800 выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, выпускники с ОВЗ имеют право добровольно выбрать, в какой форме они будут сдавать государственную итоговую аттестацию. Это может быть государственный выпускной экзамен или ЕГЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, основной период ЕГЭ 2016 года стартовал в России 27 мая и продлится до 20 июня. С 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.