Красноярск, 3 июня, 2016, 11:57 — ИА Регнум. Предложение о создании нового моста через Транссиб на участке от улицы Новосибирской до улицы Республики обсуждается в рамках доработки проекта по внесению изменений в генплан города Красноярска. Такое предложение внес депутат горсовета Артем Бадюков, а к нему оно поступило от жителей Железнодорожного района. Жители считают, что строительство нового моста через Транссиб позволит значительно улучшить дорожную обстановку в районе Копыловского моста и прилегающих улиц. специалисты поддержали эту идею.

SerjeyS Строительство моста

Как рассказала ИА REGNUM главный специалист управления архитектуры администрации Красноярска Олеся Рожкова, на данном этапе речь идет именно о предложении, а не о проекте. «Пока ни о каком проекте речи нет. На данный момент это только предложение. Но если бы кто-то задумал его осуществлять, то первым делом необходимо было бы выяснить, возможно ли строительство на данной территории. Соответствует ли данная зона строительству данного объекта», — подчеркнула она.

Инициатор предлагает изменить функциональное назначение зоны для того, чтобы строительство сделалось возможным. «Решение по данному предложению будут принимать депутаты горсовета», — сообщила Рожкова, отметив, что сначала предложения к проекту изменений в генплан будут вынесены на обсуждение градостроительной комиссий горсовета, а уже затем на общую сессию. «Предложений очень много, поэтому перед выносом на сессию их предстоит объединить в один документ», — отметила она.

По словам собеседницы ИА REGNUM, судьба инициативы о создании нового моста может сложиться по-разному, и потому определить сроки принятия решения довольно трудно. «Тут несколько вариантов развития событий. Первый — это выход на комиссию, успешное ее прохождение, утверждение на сессии горсовета. Если же какую-то из инстанций что-то не устроит, то предложение может быть отправлено на доработку. Доработка может быть выполнена после летних каникул либо в определенный установленный срок и т. д.», — пояснила специалист.

Публичные слушания по внесению изменений в генплан были объявлены в конце марта и проходили до 30 апреля. Корректировка документа включала 63 поправки. В обсуждении генплана столкнулись интересы экологов и застройщиков. Первые предлагали увеличить площадь озеленения города на 14 гектаров, вторые перевести ряд территорий в зоны, разрешающие те или иные виды застройки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, предложение о строительстве нового моста через железнодорожные пути было озвучено еще зимой. При этом красноярцы не только выступили с инициативой о внесении изменений в генеральный план города, но и заказали подготовку проекта. Инициативная группа, к которой присоединились депутаты горсовета, на собственные средства заказала в ОАО «Российский научно-исследовательский и проектный институт Урбанистики» анализ перспектив строительства.

Проектировщики предложили три варианта расположения моста: с выходом на улицу Новосибирская, на улицу Маерчака или на улицу Республики.