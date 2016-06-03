Калуга, 3 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. 30-летний житель Ульяновского района Калужской области обвиняется в совершении мошенничества (ст. 159 ч.3 УК РФ).

smolensk-i.ru Следствием установлено 26 потерпевших

Как сообщила 3 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора города Калуги Елена Макарова, следствием установлено, что в период с сентября 2014 года по декабрь 2015 года обвиняемый искал в сети Интернет на сайте avito.ru объявления о продаже бытовой электроники. Он подыскивал лиц, которые желали продать компьютеры, ноутбуки, планшеты, телефоны и иную электронную технику с отсрочкой платежа.

Следствием установлено 26 потерпевших, которым обвиняемый обещал вернуть деньги в рассрочку, однако не вернул. Им причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 300 тысяч рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой города для рассмотрения в Калужский районный суд.

Санкция статьи, по которой обвиняется житель Калужской области, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.