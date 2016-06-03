Махачкала, 3 июня, 2016, 11:48 — ИА Регнум. В четверг в Москве прошла встреча главы Дагестана Рамазана Абдулатипова с министром спорта России Виталием Мутко, в ходе которой обсудили ситуацию, сложившуюся на чемпионате страны по вольной борьбе, сообщили ИА REGNUM 3 июня в пресс-службе главы и правительства Дагестана. Министр признал, что в отношении дагестанского вольника Мусукаева были допущены грубые нарушения со стороны судей, которые стали причиной конфликта и отказа сборной республики от дальнейшего участия в чемпионате.

Александр Фальгьер. Борьба (фрагмент). 1875

Глава Минспорта также сообщил, что отбор на Олимпиаду будет проводится не только по результатам чемпионата страны. Еще пройдет Кубок мира и ряд других соревнований. При необходимости будут проводиться стыковочные поединки для определения сильнейшего в каждой весовой категории.

Глава республики поддержал это мнение и сказал, что на Олимпийские игры должны отправиться те спортсмены, которые способны принести стране медали. «Просьба ко всем чиновникам и организаторам спортивной борьбы не политизировать вопрос, а подходить к нему разумно, с учетом перспектив выступления сборной команды Российской Федерации по вольной борьбе на Олимпийских играх», — заявил Абдулатипов.

Напомним, скандал на чемпионате России по вольной борьбе, который проходил в Якутске, разразился в первый же день соревнований 27 мая. Во время четвертьфинального поединка в весе 57 кг между дагестанским борцом Исмаилом Мусукаевым и местным борцом — двукратным чемпионом мира Виктором Лебедевым судьи допустили грубейшие нарушения и присудили победу якутскому спортсмену. Результатом стала потасовка на ковре и отказ сборной Дагестана от дальнейшего участия в чемпионате.

Победивший в итоге и ставший чемпионом страны Виктор Лебедев после соревнований тоже признал, что судьи ему помогли, и отказался от участия в отборе на Олимпиаду. В Якутии любители борьбы вышли на митинг, в ходе которого просили борца отказаться от своей идеи. А дагестанских борцов торжественно встретили в махачкалинском аэропорту.

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