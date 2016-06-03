Париж, 3 июня, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Французский политик, депутат парламента Франции Тьерри Мариани заявил, что в отношении Украины должны быть введены санкции: эта страна не выполняет Минские договорённости, в то время как главная ответственность за сложившуюся на Украине ситуацию лежит на Киеве. Такое мнение Мариани высказал в интервью газете «Известия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пармезан

Комментируя резолюцию по снятию санкций с России, которую Мариани успешно выдвинул в конце апреля, депутат Национального собрания Франции сказал, что принятие документа нижней палатой парламента — «это очень хорошая новость». Теперь резолюция поступит на голосование во французский сенат, и 8 июня законодатели примут окончательное решение по этому вопросу.

«Если обе палаты проголосуют против продления санкций, для меня будет шоком, если правительство не возьмет это в расчет», — сказал он.

По мнению Мариани, которое разделяет также его коллега из верхней палаты парламента Ив Поццо ди Борго, санкции в отношении России «абсолютно бесполезны». При этом официальное мнение Евросоюза заключается в том, что их отмена может последовать лишь за выполнением Минских соглашений.

«Но что мы видим в действительности? До сих пор Верховная рада не провела ни одной реформы, которые предусмотрены в соглашении «Минск-2», — отметил депутат.

Поскольку со стороны Киева дело по Минским договорённостям не движется, то и санкции нужно вводить в отношении этой страны. Украина проявляет неуважение, в то время как на ней лежит основная ответственность за происходящее.

«Во-первых, нужно отменить антироссийские санкции, а второе — ввести санкции против Украины», — сообщил он.

Одобрение резолюции сенатом Мариани считает весьма вероятным. Правда, правительство даже после решения законодателей может продолжать официальную линию ЕС. Но ведь мир должен помнить о правах человека, и именно Франция традиционно посылает этот месседж: «народ всегда должен быть услышан», считает французский политик.