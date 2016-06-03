Красногорск, 3 июня, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Более 534 тысяч избирателей приняли участие в предварительном голосовании в Московской области 22 мая. Явка в Подмосковье составила 9,6%. За ходом праймериз партии «Единая Россия» следили свыше 2,5 тысяч наблюдателей и более 250 представителей СМИ. Об этом сообщается на официальном сайте правительства области.

er.ru Голосование на праймериз

По словам секретаря Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Лидии Антоновой, праймериз в области впервые прошли по открытой модели.

«Наши избиратели сами определяли, кого партия должна выдвинуть на думские выборы в сентябре. Московская область показала достаточно высокий результат явки — 9,6%, что составляет 534 765 избирателей», — пояснила Антонова.

За соблюдением всех норм следили 2,5 тысячи наблюдателей и более 250 представителей СМИ.

Отмечается, что конкурентность кандидатов составляла более 20% на один депутатский мандат.

«Мы должны сохранить команду людей, принимавших активное участие в течение нескольких месяцев в этой работе, участвовали в дебатах, встречались с жителями. Все проявившиеся себя кандидаты вполне могут быть востребованы на уровне региональной и муниципальной власти, участвовать в продвижении партийных проектов, выступать экспертами», — заключила Антонова.

Напомним, 22 мая в Московской области состоялось предварительное голосование по кандидатурам для последующего выдвижения от «Единой России» кандидатов в депутаты Государственной думы и Московской областной думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидерами выборов по региональному списку стали Елена Серова, Сергей Лемешевский и Никита Чаплин. Среди кандидатов-лидеров по спискам в Госдуму стали Ирина Роднина и Максим Сураев.