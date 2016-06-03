Красноярск, 3 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум. В Красноярском крае пройдут выборы уполномоченных по правам студентов. Прием заявок на участие в выборах стартует 6 июня. Как сообщили в агентстве молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, возможность выдвинуть свою кандидатуру есть у каждого студента вуза-участника проекта.

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«Предполагается, что в задачи омбудсмена будет входить правовое просвещение и формирование активной гражданской позиции студентов, контроль за соблюдением законных прав и интересов учащихся, анализ и мониторинг актуальных потребностей, улучшение материального и бытового положения, содействие в повышении качества образовательного процесса, взаимодействие с ректорами и деканами, а также студенческими советами и профкомами. Уполномоченный избирается сроком на один год», — говорится в сообщении.

Помощник руководителя агентства молодежной политики Дарья Волкова рассказала ИА REGNUM, что выбор уполномоченных — общероссийская инициатива, и ее выдвинул уполномоченный по правам студентов в РФ Артем Хромов. «Артем Хромов инициировал создание серии правозащитных организаций в городах-миллионниках и студенческих столицах 24 регионов РФ», — сказала она.

Напомним, что данная должность была создана Министерством образования и науки РФ в 2013 году после бурных студенческих протестов по поводу слияний и реорганизаций вузов. Учредив такую должность, министерство было намерено перевести диалог со студентами в более удобный для себя формат, чтобы высказывались не все студенты, а только кто-то один.

По словам Волковой, большая часть полномочий вузовских уполномоченных будет касаться вопросов бытового характера: общежития, студенческое питание, учебный процесс.

Процесс выдвижения в качестве кандидата на выборы включает шесть этапов, по результатам которых в сентябре будут определены уполномоченные по правам студентов. Кандидаты должны будут провести предвыборную кампанию: записать обращение, собрать подписи в свою поддержку, провести публичные мероприятия. Собранные в поддержку кандидата подписи должны быть предоставлены в избирательную комиссию вуза.

Таким образом, кандидаты должны будут еще до выборов продемонстрировать умение работать с руководством учебного заведения, способность мобилизовать студентов для официальных мероприятий, а процесс выборов будет контролироваться администрацией. Решение, вводить или нет у себя должность уполномоченного по правам студентов также полностью зависит от руководства вуза.

«Не все вузы еще дали ответ на этот счет. Было объявлено о создании такого института, такой должности при университетах, а университет (то есть администрация) сам подходит к этой теме», — отметила Волкова.

На сегодняшний день к проекту присоединились шесть вузов Красноярского края: Сибирский аэрокосмический университет им. М.Ф. Решетнёва, Красноярский педагогический университет им. В.П. Астафьева, Сибирский технологический университет, Красноярский аграрный университет, Красноярский институт искусств, Сибирский институт бизнеса, управления и психологии.

На вопрос ИА REGNUM, чем вызвана идея создания уполномоченных при вузах, собеседница подчеркнула, что это не связано с ущемлением прав студентов и необходимостью их защиты. «Скорее, это связано с желанием активизировать гражданскую сознательность и правовую осведомленность студентов», — сказала она.