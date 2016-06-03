Санкт-Петербург, 3 июня, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Заявок и обращений по поводу установки разного рода памятных досок, в том числе маршалу Карлу Маннергейму, в Западный военный округ не поступало. Об этом сегодня, 3 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе округа.

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Напомним, по сообщениям СМИ, в ближайшее время в Петербурге якобы планируется установить мемориальную доску маршалу Маннергейму на стене корпуса Военного инженерно-технического университета (ВИТУ) на Захарьевской улице. Ранее здесь располагались казармы Кавалергардского полка, в котором служил Маннергейм в последние годы Российской империи.

«В Западный военный округ никаких заявок и обращений по поводу установки каких-либо памятных досок не поступало. Поэтому рассуждать на тему правильности или неправильности этого мы не можем. Мы об этом ничего не знаем», — заявил начальник пресс-службы Западного военного округа Игорь Мугинов.

Ранее заместитель начальника ВИТУ полковник Василий Бартошик сообщил изданию «Фонтанка», что, якобы, сроки установки доски Маннергейму могли определить уже 2 июня в ходе визита в это учебное учреждение неназванного представителя администрации президента РФ.

Корреспондент ИА REGNUM сегодня, 3 июня, связался с полковником и поинтересовался у него, появилась ли уже определенность в вопросе о доске. «Не знаю. Ничего об этом не знаю», — ответил Василий Бартошик. На уточняющий вопрос, состоялся ли визит московского гостя, полковник заметил: «Не помню. Слишком много работы, всего не упомнишь».

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Как сообщала «Фонтанка.ру», в 2015 году мемориальную доску Карлу Маннергейму собирались открыть на доме по Галерной, 31, где до революции располагалась военная разведка Российской империи. Однако эта идея вызвала неоднозначный общественный резонанс, и в последний момент мероприятие отменили без объяснения причин.

Как отмечает ИА REGNUM, ранее против попыток увековечить Маннергейма в Петербурге активно выступали историки, ветераны и блокадники, напоминая, что финские войска под командованием Маннергейма вместе с гитлеровцами участвовали в осуществлении блокады Ленинграда.

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Добавим, что Военный инженерно-технический университет (Захарьевская ул., 22) — высшее военно-учебное заведение, готовит офицеров инженерных и строительных специальностей для всех видов войск. Университет расположен в зданиях бывших казарм Кавалергардского полка.