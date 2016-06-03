Якутск, 3 июня, 2016, 12:00 — ИА Регнум. В том, чтобы устанавливать диагноз ребёнку удалённо через соцсеть, не было необходимости, как это пытались доказать в Намской центральной районной больнице Якутии. Такой вывод сделала прокуратура, выяснившая, что на вызове хирург, поставивший диагноз через WatsApp, в этот момент не находился, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства. По материалам проверки прокуратуры Намского района возбуждено уголовное дело по факту подделки медицинских документов.

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Согласно протоколу врачебной комиссии Намской ЦРБ, врач не смог лично осмотреть поступившего в приемный покой ребенка в связи с выездом по экстренному вызову в отделение сестринского ухода села Партизан Намского района для осмотра тяжелой больной. В её медицинской карте имеется запись об осмотре дежурным врачом-хирургом. Дата и время осмотра совпадают с временем вызова к ребенку. Однако при опросе женщина пояснила, что врач её не осматривал. Внесение в медицинскую карту сведений, не соответствующих действительности, подтверждается также иными материалами проверки.

По результатам прокурорской проверки по факту подделки официальных медицинских документов возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.327 Уголовного кодекса РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ребёнок 2005 года рождения поступил в приёмный покой Намской центральной районной больницы с подозрением на перелом руки. Дежурного врача-хирурга вызвали на осмотр несовершеннолетнего, но он, вопреки требования законодательства, лично на осмотр пациента не явился. Диагноз «перелом руки» был поставлен им по рентген-снимку, направленному медицинской сестрой на его телефон по WhatsApp.

Минздрав Якутии вступился за хирурга, объяснив, что в тот день он срочно выехал по вызову в соседний населенный пункт на желудочное кровотечение. О том, что в больницу поступил 10-летний пациент с переломом лучевой кости, он узнал, находясь в пути. Хирург дал поручение дежурному рентгенологу сделать ребенку снимок, попросил перезвонить ему, как только будет готов результат снимка. При этом результат ему был отправлен на электронную почту, консультация проведена в рамках телеконсультирования. Осмотрев снимок и убедившись, что перелом без смещения, хирург (позвонил) дал указания медицинской сестре (медицинская сестра имеет сертификат по наложению гипсовых повязок) наложить гипс и пригласить пациента в понедельник на повторный осмотр.