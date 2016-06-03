Махачкала, 3 июня, 2016, 11:46 — ИА Регнум. 26 нарушений в ходе проведения ЕГЭ по базовой математике выявили в Дагестане. Большинство нарушителей, как и прежде, были удалены с экзамена за использование шпаргалок и телефона. Но два нарушителя подошли к сдаче ЕГЭ более креативно — они послали на экзамен вместо себя других людей. Об этом сообщили представителям СМИ в Минобре, пишет РИА «Дагестан».

ИА REGNUM Бланки ЕГЭ

Как рассказали в Министерстве образования и науки республики, в целом ЕГЭ по математике базового уровня прошел в регионе в штатном режиме и без технологических сбоев. На экзамен был зарегистрирован 16 191 человек. Сдавать математику пришли не все — 15 159 выпускников. Из них 17 человек — дети с ограниченными возможностями здоровья.

За ходом экзамена на 85 пунктах приема ЕГЭ наблюдали 95 представителей из федерального центра.

Напомним, в ходе первого обязательного экзамена по русскому языку в Дагестане выявили 30 нарушителей. В основном все нарушения касались использования различных справочных материалов и шпаргалок. Все выпускники, пытавшиеся помочь себе запрещенными способами, были удалены с ЕГЭ, а их работы аннулированы без права пересдачи.

Читайте также: В Дагестане удалили с ЕГЭ по русскому языку 30 нарушителей