Нижний Новгород, 3 июня, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде за организацию и проведение нелегальных азартных игр задержаны шестеро местных жителей.

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Как сообщили ИА REGNUM в СК РФ, с декабря 2015 года в Нижнем Новгороде расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ по факту незаконной организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Игорное заведение находилось в помещении дома по ул. Ильинской. Оно было специально оборудовано под проведение азартных игр. В ходе следствия была установлена причастность к совершению данного преступления 9 жителей областного центра, которые 27 мая 2016 года объявлены в федеральный розыск.

В ночь на 2 июня 2016 года в том же помещении на ул. Ильинской сотрудникми СК РФ и ФСБ РФ в ходе проведения совместных следственно-розыскных мероприятий вновь пресекли проведение азартных игр.

В тот же день по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны 6 нижегородцев в возрасте от 29 до 38 лет. Трое из них находились в розыске по данному уголовному делу.

В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение по ст. 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой»).