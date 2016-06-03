Киев, 3 июня, 2016, 11:22 — ИА Регнум. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) применяют систематические пытки в отношении людей, которые подозреваются в симпатиях к ополченцам Донбасса. Об этом, как передает британская газета The Times, сообщил помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович в преддверии публикации 14-го доклада Мониторинговой миссии ООН по наблюдению за правами человека на Украине.

http://kherson.life Служба безопасности Украины

По его словам, в некоторых регионах страны «пренебрежение правами человека» со стороны властей укоренилось и приобрело систематический характер, что требует немедленного вмешательства в ситуацию.

При этом помощник генсека ООН по правам человека добавил, что на Украине существует также ряд секретных тюрем, проверить которые сотрудникам ООН не дали в СБУ.

Отметим, что доклад ООН по Украине описывает сотни случаев нелегальных арестов и жестокого обращения с задержанными, которые осуществляли возможные сотрудники Службы безопасности Украины.

В Службе безопасности Украины комментировать ситуацию отказались.