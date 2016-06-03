Якутск, 3 июня, 2016, 11:30 — ИА Регнум. Сотрудники «Алмазов Анабара» письменно просят президента компании АЛРОСА Андрея Жаркова не назначать на место уволенного гендиректора компании заместителя председателя правительства республики Павла Маринычева. Если эта просьба не будет услышана, то 266 сотрудников готовы уволиться, о чём письменно уведомили руководство компании АЛРОСА, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Nicolas Raymond Протест

Письма рабочих приисков «Молодо» и «Маят», к которым прикреплено множество подписей, публикует ИА SakhaLife. Обращения сотрудников «Алмазов Анабара» в редакцию информагентства принесла представитель трудового коллектива компании Ольга Иванова.

«Все мы слышали о возможном назначении Павла Маринычева, — рассказала она. — И считаем, что при его назначении на «Алмазах Анабара», как на успешном предприятии, будет поставлен крест. Какое-то время оно проработает по инерции, на ускорении, заданном нашим руководством, но вскоре непременно загнется. У нас в коллективе люди недоумевают: «Зачем «гробить» успешное предприятие, передавая бразды правления совершенно неопытному человеку?» Якутии и России не нужны миллионы налогов, которые оплачивает «Алмазы Анабара»? Тысячи рабочих мест, которые мы даем, неопытный менеджмент не сможет обеспечить. Да и акционеры потеряют самое важное — прибыль. Потому что чиновники не умеют управлять производством, тут совершенно другие правила».

Сотрудники предприятия просят назначить генеральным директором ОАО «Алмазы Анабара» Ивана Андреева, возглавляющего ОАО «Нижне-Ленское», также занимающееся разработкой и освоением россыпных алмазов. «Мы полностью ему доверяем, и понимаем, что если он будет назначен нашим руководителем, значит, сохранится преемственность, и с нашим предприятием все будет в порядке. Ведь мы дорожим «Алмазами Анабара», гордимся, что здесь работаем, и стараемся защитить его от непродуманных решений сторонних людей», — отметила Ольга Иванова.

По её словам, под письмами к президенту АЛРОСА подписались 266 человек: «Заявления подали все заместители генерального директора, главный инженер, бухгалтеры, экономисты, юристы, директора наших обоих приисков — «Маят» и «Молодо», маркшейдеры, геологи, начальники групп партий, механики, инженеры по всем направлениям, энергетики, горняки, обогатители, диспетчеры, технологи, теплотехники, в общем, все те, кто обеспечивает стабильную и успешную работу предприятия».

Информагентство «Аартык.ру» скептически отнеслось к бунту коллектива «Алмазов Анабара». «Андреев и Евсеев — это все равно что один человек, и это понимают все. Заменить одного таким же вторым — из серии «мечтать не вредно». АЛРОСА — это такая закрытая и очень коварная компания по отношению к кадрам. Были случаи, когда руководство компании преследовало своих неугодных бывших кадров вплоть до вручения «волчьих билетов» с пожизненной гарантией. Так что все эти петиции еще аукнутся в дальнейшей судьбе «алмазного генерала» Евсеева и его менеджерам», — считают в редакции СМИ.

В YKTIMES.RU видят ситуацию иначе: «Господин Жарков, волей случая поставленный на должность президента АЛРОСА, выставил за борт создателя крупнейшей в мире алмазодобывающей компании на аллювиальных месторождениях. Противоречий между политикой Матвея Евсеева и Андрея Жаркова более чем достаточно, и вполне возможно, что защита своих принципов стоила создателю «Алмазов Анабара» кресла генерального директора».

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