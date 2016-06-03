Симферополь, 3 июня, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Киевский районный суд Симферополя приговорил 20-летнего Никиту Шатова к 1 году лишения свободы и 18-летнего Игоря Киселёва к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении за серию автоподжогов в Симферополе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

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Молодых людей признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом»).

«Установлено, что осужденные на протяжении октября — ноября прошлого года на территории крымской столицы уничтожили путем поджога дюжину автомобилей, при этом, по их показаниям, никаких целей, кроме хулиганских, не преследуя. Этими действиями причинен ущерб на сумму свыше 4,8 млн рублей, который в ходе следствия Шатовым возмещен в полном объеме», — сообщили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, полиция Симферополя в ноябре 2015 года задержала двух молодых людей, подозреваемых в серии автоподжогов в Киевском районе города в октябре-ноябре 2015 года. Задержанные дали признательные показания о совершении 13 автоподжогов, совершенных в течение двух недель. По словам правоохранителей, во время обыска дома у одного из подозреваемых следователи изъяли «две пластиковые бутылки со светлой жидкостью, имеющей специфический запах горючего материала», а также «зажигалку, при помощи которой совершались поджоги». В ходе следствия один из обвиняемых возместил весь материальный ущерб, нанесённый автолюбителям, в размере 4,8 млн рублей.

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