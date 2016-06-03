Калуга, 3 июня, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Делегаты II съезда патриотических сил Калужской области «За суверенную Россию», поддержали идею о присвоении статуса общенационального государственного праздника дню окончания Великого стояния на Угре и предложили обозначить 11 ноября — Днем российской государственности. Также, была одобрена идея празднования Великого стояния на Угре 1480 года как события, ставшего началом зарождения российской государственности, обретения нашей страной суверенитета, сообщает 3 июня корреспондент ИА REGNUM.

kaluga24.tv Калужане предложили присвоить статус общенационального государственного праздника дню окончания Великого стояния на Угре

Накануне, Ассоциация народов России поддержала идею региональной общественной организации «Калужское землячество» о создании для Калужской и Тульской областей единого культурного бренда «Великое русское столетие — русская колыбель». Планируется, что единый культурный бренд двух регионов станет основой туристического маршрута, что в свою очередь о позволит придать импульс патриотическому воспитанию граждан и дальнейшему развитию туриндустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель правления региональной общественной организации «Калужское землячество» Геннадий Скляр выступил с инициативой создать культурный бренд, объединяющий Тульскую и Калужскую области под названием «Столетие между Куликовской битвой и Великим стоянием на Угре».

«Калужскую и Тульскую области связывают два величайших исторических события. На Тульской земле, в 1380 году на Куликовом поле произошло фактически рождение русского народа, нашедшего свою национальную идентичность, осознавшего свои единство и непобедимость. Спустя 100 лет, в 1480 году уже на Калужской земле произошло Великое стояние на Угре, результатом которого стало создание суверенного русского государства. Две важнейшие даты в истории России 1380 и 1480 годы. Их разделяет ровно 100 лет и это символично», — заявил Геннадий Скляр.

По словам главы «Калужского землячества», переосмысление собственной истории даст возможность найти страницы в славном прошлом России, вызывающие интерес не только у жителей нашей страны, но и иностранцев. Это в свою очередь может стать прекрасным стимулом для развития туристической инфраструктуры. Туристы смогут посетить в рамках нового маршрута и Великое стояние на Угре, и Куликово поле.

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал инициативу губернатора Калужской области Анатолия Артамонова учредить национальный праздник — День Великого стояния на реке Угре, как день обретения страной своей государственности и установления суверенитета.

Напомним, в сентябре ежегодно под Калугой проходят торжества по случаю Великого стояния на Угре. Оно произошло осенью 1480 года между московским князем Иваном III и ханом Большой Орды Ахматом. Сражение было вызвано отказом Москвы платить Орде ежегодную дань, и именно оно положило конец татаро-монгольскому игу на Руси. Все события стояния разворачивались вблизи того места, где возведен скит Владимирской иконы Божией Матери Свято-Тихоновой пустыни вблизи с. Льва Толстого под Калугой. На берегу Угры три года назад в честь сражения был установлен памятный камень и проведена военно-историческая реконструкция сражения. На месте событий на территории скита была открыта диорама, рассказывающая ее посетителям историю данного события.

В свою очередь, Тульская область известна событиями на Куликовом поле. Здесь в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Это сражение еще называют Мамаевым. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства.