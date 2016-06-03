Москва, 3 июня, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Советский и российский певец, композитор и автор песен Юрий Лоза, высказавшийся накануне, 2 июня, по поводу первого человека, побывавшего в космосе — Героя Советского Союза Юрия Гагарина, что тот ничего не делал, а «просто лежал» и был первым, поэтому и стал знаменит, считает, что его словам приписывают несуществующий смысл. Он не имел в виду, что Гагарин ничего не делал. Об этом музыкант сообщил в своём Facebook.

Николай Чумаков Юрий Лоза

Лоза отреагировал на публикации в СМИ и высказывания в соцсетях, которые последовали за его интервью телеканалу «Звезда». Лоза в интервью сказал репортёру: «Гагарин был первым. Гагарин ничего не сделал, он лежал. Он первый самый главный космонавт».

Сегодня, 3 июня он написал, что его поняли неправильно и напрасно раздувают скандал. Он всего лишь имел в виду, что космонавты всегда лежат в ракете.

«Позавчера в эфире телеканала «Звезда» я сказал (считая это общепринятым фактом), что первый космонавт Юрий Гагарин в ракете лежал. Это подтверждают все известные мне источники», — написал он.

При этом композитор привёл цитату из научной литературы. Он возмутился тем, что журналисты не поняли смысла его слов, ведь он хотел сказать, что Гагарин совершил великий подвиг.

«Ну что за нелюди эти журналюшки, которые расстроили заслуженного космонавта Леонова, подбросив ему искажённую информацию о моём якобы негативном высказывании о его коллеге и, может быть, друге», — написал он.