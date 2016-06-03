Афины , 3 июня, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Береговая охрана Греции спасла более 200 мигрантов в Эгейском море у побережья острова Крит, после того как утонула лодка, на которой они направлялись в ЕС, заявили в командовании береговой охраны. Об этом сообщает Reuters.

Эжен Делакруа. Кораблекрушение. 1840

«На данный момент, по предварительным данным, было спасено более 250 человек», — отметил официальный представитель береговой охраны Никос Лагкадианов.

По его словам, неизвестно, какое количество переселенцев находилось на борту затонувшей лодки, однако, по предварительным оценкам, можно сделать вывод, что вряд ли оно намного превышает количество спасенных мигрантов.