Мурманск, 3 июня, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Практическим действиям сил реагирования при радиационной аварии было посвящено учение на территории отделения губа Андреева Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» — филиала ФГУП «РосРАО». Подобные аварии маловероятны, однако умалять значение подготовки к ним нельзя. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM выразил старший научный сотрудник ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России Геннадий Фролов.

Наталья Линкевич

«Есть исследовательские задачи, мы пытаемся улучшить технологии оказания медицинской помощи, этапов медицинской помощи для того, чтобы мы были готовы к таким ситуациям, — отметил специалист. — Здесь удалённость лечебно-профилактических учреждений и неясность по источнику опасности, потому что, например, в данной ситуации при выгрузке очень сложно спрогнозировать радиационную обстановку, очень сложно понять, сколько активности вышло в результате такой аварии, нужны расчётные методы, тщательное программное обеспечение — для того, чтобы точно гарантировать нераспространение активности при аварийной ситуации».

По сценарию учения при падении вертолёта был повреждён транспортно-упаковочный комплект, который предназначен для хранения и транспортировки отработавшего ядерного топлива.

«Транспортно-упаковочный комплект, который был повреждён в результате падения вертолёта — достаточно сложная техническая проблема, к нему необходимо грамотно подойти для того, чтобы персонал имел безопасные условия работы, разработать план его приведения в штатную ситуацию, он очень тяжёлый, нужно будет специальный кран подгонять для того, чтобы привезти его и возобновить герметизацию ТУКа. Это достаточно сложная работа и она не будет выполнена быстро. Этот процесс займёт несколько дней», — подчеркнул специалист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, объект в губе Андреева был создан в начале 60-х годов прошлого века, с целью технологического обслуживания атомных установок подводных лодок Северного флота ВМФ. Кроме обеспечения АПЛ, база выполняла приём, временное хранение и отправку на переработку на предприятие «Маяк» ОЯТ, накопленного при выгрузке ядерных реакторов подводных лодок, а также длительное хранение радиоактивных отходов (РАО). После аварии в хранилище ОЯТ в 1982 году, Министерство обороны СССР приняло решение о реконструкции всех объектов губы Андреева. Однако в связи с изменившейся социально-политической обстановкой в стране проект не был завершён. Работы в губе Андреева возобновились в конце 90-х годов, благодаря финансированию норвежских партнёров.

Отметим, в губе Андреева в блоках сухого хранения до сих пор находятся 100 ядерных реакторов.