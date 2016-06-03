Калуга, 3 июня, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Калужский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего работника одной из строительных компаний. Он признан виновным в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

znamkaluga.ru Автокрановщик допустил нарушение инструкции по обеспечению безопасности труда

Как сообщила 3 июня корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора города Калуги Кира Французова, в июне 2015 года мужчина, работая в одной из организаций областного центра в должности автокрановщика, получил указание от своего работодателя на проведение строительных работ по подъему сэндвич-панелей.

В ходе работ, мужчина допустил нарушение производственной инструкции по обеспечению безопасности труда, что привело к падению сэндвич-панели. В результате падения стройматериала рабочему был причинен тяжкий вред здоровью, повлекший его смерть.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о доказанности вины подсудимого и назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.