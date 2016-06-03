Чебоксары, 3 июня, 2016, 11:25 — ИА Регнум. Лоббировавший конструкцию освобождённых вице-премьеров руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев потерпел первое крупное поражение. Система свободных вице-премьеров окончательно рухнула, а его кадровый назначенец Владимир Доброхотов потерял должность министра транспорта. Министерский портфель отдали теперь уже бывшему вице-премьеру Михаилу Резникову, которого понизили в должности, но перевели на реальный участок работы. Соответствующие указы глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал сегодня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

cap.ru Михаил Резников. Фото Бориса Филатова

Владимир Доброхотов трудился министром восемь месяцев. За это время его работа не раз подвергалась критике со стороны руководства региона. В частности, в апреле премьер Иван Моторин публично и в эмоциональных красках раскритиковал его за провалы при строительстве дорог в Чебоксарах.

Вице-премьерский стаж Михаила Резникова также составил восемь месяцев: он пришёл в правительство 1 октября прошлого года, покинув должность директора Чапаевского завода, и курировал финансово-экономический блок. Ему прочили место сити-менеджера Новочебоксарска, но изначально было понятно, что вряд ли бывший руководитель крупнейшего предприятия региона согласился бы на этот участок работы, тем более в выборный год, чреватый политическими играми и непредсказуемыми последствиями. Как только приём документов на должность сити-менеджера Новочебоксарска завершился, власти завершили кадровые перестановки. Среди списка претендентов Михаила Резникова не оказалось

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Напомним, 26 апреля глава Чувашии Михаил Игнатьев, говоря о структуре правительства, признался, что институт освобождённых вице-премьеров себя не оправдал, поэтому власти отыгрывают назад: отдельные министры пошли на повышение, совместив работу с должностью зампредседателя Кабинета министров. Первым приставку «вице» получил руководитель администрации главы республики Юрий Васильев, затем — Олег Марков (глава Минстроя), Владимир Аврелькин (глава Минэкономразвития) и Светлана Енилина (глава Минфина).

Тем самым Михаил Игнатьев признал правоту ИА REGNUM, с самого начала поднимавшего вопрос о нежизнеспособности структуры вице-премьеров без портфеля, которая к тому же повлекла увеличение численности высокопоставленных чиновников и расходы на их содержание. Напомним, что ранее публикации о понимании «антикризисных мер» по-чувашски вызвали раздражение и даже ярость идейных создателей новой архитектуры государственного управления: руководитель администрации главы Чувашии Юрий Васильев обрушился на ИА REGNUM с обвинениями в некомпетентности и лжи.

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