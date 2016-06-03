Ставрополь, 3 июня, 2016, 11:01 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

В Ставропольском крае отмечается тенденция снижения числа аннулированных работ единого госэкзамена из-за удалений его участников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минобразования региона.

Всего по итогам первых двух ЕГЭ в Ставропольском крае были аннулированы семь работ. Их авторы, участники ЕГЭ были удалены с экзаменов за наличие мобильных телефонов, шпаргалок и другие нарушения правил проведения экзаменов.

Так, на ЕГЭ по географии и литературе аннулирована одна работа (в прошлом году — две работы, в 2014 году — одна). На ЕГЭ по русскому языку в этом году аннулировано шесть работ (в 2015 году — 11 работ, в 2014 году — 11).

Теперь нарушители смогут пересдать экзамены только в следующем году. Число аннулированных работ еще может быть изменено, поскольку специалисты Рособрнадзора продолжают просматривать записи с видеокамер в пунктах приема экзаменов.

В Минобразования региона считают, что снижение числа аннулированных работ связано с более ответственным отношением самих выпускников к экзаменам.

Напомним, основной период ЕГЭ-2016 продлится до 20 июня, с 22 по 30 июня предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам.

В Ставропольском крае уже сдан ЕГЭ по математике, однако его результаты еще не озвуячены. Этот базовый преждмет в регионе сдавали 11 тыс. человек. Математика — один из двух обязательных предметов для получения аттестата об окончании школы.

Для проведения экзамена было задействовано 86 пунктов проведения экзаменов. В 34 пунктах организована сдача государственного выпускного экзамена для 190 детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе три пункта организованы на дому.

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена по пятибалльной шкале по математике базового уровня составляет три балла по пятибалльной системе.

Всего в регионе на сдачу экзаменов зарегистрировано более 12,5 тысяч человек по 14 общеобразовательным предметам. Из них более 11,5 тысяч выпускники текущего года. Для сдачи экзаменов организована работа 88 пунктов проведения ЕГЭ. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике. Остальные предметы выпускники сдают по выбору.

Контролируют ход экзаменов более 1 тысячи региональных общественных наблюдателей. Во всех аудиториях, где проводятся экзамены, ведется видеонаблюдение.