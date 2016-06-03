Берлин, 3 июня, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Изображения нового фастбека Porsche Panamera, премьера которого запланирована на октябрь 2016 года, попали в Сеть. Фотография с официальной брошюры автоконцерна Porsche оказалась в распоряжении издания BurlappCar.

carrrsmag.com Porsche Panamera

Внешний вид новой модели почти не отличается от тестового прототипа, ранее попадавшего в объективы фотошпионов. По неподтвержденной информации, интерьер новой машины будет кардинально отличаться от предшественников. Кнопки будут заменяться сенсорными панелями, а в салоне установят более крупный дисплей информационно-развлекательного комплекса.

Новый Porsche Panamera создан на основе модульной архитектуры MSB, сэкономившей почти центнер веса.

В линейку моторов будут входить модернизированные 6‑ и 8-цилиндровые двигатели и гибридные системы, позволяющие автомобилю двигаться до 30 км исключительно на электромоторе.