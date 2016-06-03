Красногорск, 3 июня, 2016, 11:09 — ИА Регнум. 3 июня в Московской области стартовала сдача Государственной итоговой аттестации (ГИА) по русскому языку. На экзамен зарегистрировалось свыше 60,5 тысяч девятиклассников. Для них экзамен по русскому является обязательным. Об этом сообщается на официальном сайте министерства образования Подмосковья.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Количество зарегистрированных учеников на ГИА по русскому языку в 2016 году составило 60 тысяч 738 человек. Экзамены будут проходить в 1 213 пунктах проведения, подготовлено 4 698 аудитории.

Наблюдать за школьниками девятых классов в этом году будут 1 655 наблюдателей. Отметим, что экзамен по русскому языку является обязательным для получения аттестата.

Напомним, что в области также проходит процедура сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). 30 мая более чем 32 тысячи выпускников 11-х классов подмосковных школ сдавали обязательный экзамен по русскому языку. 2 июня более 27 тысяч выпускников писали экзамен по математике базового уровня. 6 июня состоится экзамен по математике продвинутого уровня. Всего в 2016 году государственный экзамен по разным предметам предстоит сдать более чем 34 тысячам учащихся.