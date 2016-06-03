Каракас, 3 июня, 2016, 10:58 — ИА Регнум. В Венесуэле начались голодные бунты. Протестующие вышли с плакатами: «Больше никаких разговоров. Мы хотим еды», «Мы голодны». Часть демонстрантов вышла к президентскому дворцу, пыталась заблокировать улицу. Полиция применила слезоточивый газ. В ответ демонстранты начали закидывать полицейских бутылками, сообщает AP.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

Беспорядки происходили не только в центре, но и в других районах Каракаса. Несколько человек было задержано, комментирует Deutsche Welle.

Серьезные проблемы с продовольствием начались в Венесуэле уже давно. Как еще год назад сообщало ИА REGNUM, «тяжелейший экономический кризис, дефицит самых необходимых продуктов питания, резкий всплеск преступности и падение доверия к правительству страны даже среди тех, кто ранее поддерживал социалистические преобразования, — приметы сегодняшней Венесуэлы… В стране сейчас в дефиците все: от детских подгузников и зубных щеток до молока и риса. Есть система продажи так называемых субсидированных продуктов, к которым относятся кукурузная мука, молоко, растительное масло, рис и ряд других товаров. Это можно приобретать в магазинах по внутреннему удостоверению личности, раз в неделю. В том случае, если данный товар есть в наличии. Покупать один и тот же продукт или товар в «свой день» в разных магазинах запрещено. Автоматизированная система выдает кассиру при оплате информацию, какой товар этот человек уже купил, к примеру, зубную щетку в другом супермаркете. Вводится контроль за соблюдением этого требования и с помощью контроля за отпечатками пальцев».

Отметим, что никаких кардинальных мер для борьбы с дефицитом товаров власти Венесуэлы не применяли. По версии официального Каракаса, США сначала спровоцировали в Венесуэле экономический кризис, а теперь хотят, воспользовавшись тяжелейшей ситуацией в стране, свергнуть Николаса Мадуро и покончить с завоеваниями социализма. Однако, противники Мадуро обвиняют его в том, что именно он несет ответственность за экономический, политический и социальный кризис в Венесуэле, комментирует El Salvador.