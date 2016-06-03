Москва, 3 июня, 2016, 10:54 — ИА Регнум. В России примерно 2 млн российских школьников смогут воспользоваться скидкой в 50% на проезд в поездах дальнего следования во время летних каникул, сообщили в Ростуризме.

rusevik.ru Долгожданное путешествие на поезде

«Введение 50%-й скидки на проезд во время школьных каникул в поездах дальнего следования для юных туристов, является очень актуальным и важным решением. Данная мера особенно важна в нынешней непростой экономической ситуации», — отметил глава Ростуризма Олег Сафонов.

Ранее дисконтный тариф для школьников действовал только во время учебного года. В этом году было принято решение распространить его действие на дни летних каникул с 1 июня по 31 августа.

Читайте также: РЖД вводит 50-процентую скидку на билеты для детей младше 17 лет

Как сообщало ИА REGNUM, РЖД в 2016 году к местам летнего отдыха планирует перевезти около 2 млн 200 тыс. детей. Всего в летний период планируется перевезти более 270 млн пассажиров, в том числе более 30 млн пассажиров — в дальнем следовании и более 240 млн человек — в пригородном сообщении. Скидкой на покупку железнодорожных билетов смогут воспользоваться дети в возрасте от 10 до 17 лет.