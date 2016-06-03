Москва, 3 июня, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Госдума обсудит законопроект о регулировании деятельности коллекторов во втором чтении на следующей неделе, передает корреспондент ИА REGNUM 3 июня. Глава комитета Госдумы по собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) настаивает на поправке о создании Реестра фактов о деятельности юридический лиц.

kachestvo.ru Выбивание долга

Согласно предлагаемой поправке ко второму чтению законопроекта, кредитор, в частности банк, обязан при уступке кредита другому кредитору или передаче профессиональному взыскателю разместить информацию об этом факте в публичном общедоступном Реестре фактов о деятельности юридический лиц.

«Каждый должник сможет узнать из этого реестра — кто его кредитор, кто вправе с ним взаимодействовать, что исключит деятельность «черных» коллекторов», — пояснил парламентарий.

Ранее комитет Госдумы по финрынку поддержал поправку, предусматривающую, что нормы законопроекта об ограничении деятельности коллекторов не будет распространяться на долги по жилищно-коммунальным услугам и услугам связи, — но лишь в том случае, если компания — поставщик услуг не заключит договор с коллекторским агентством.

В ходе дискуссии комитет не поддержал предложение о лицензировании деятельности коллекторских агентств — в законопроекте осталась норма о необходимости включения такого агентства в реестр.

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ограничении коллекторской деятельности 12 апреля. Авторами документа являются председатели двух палат российского парламента — спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Сергей Нарышкин, а также главы двух профильных финансовых комитетов Совета Федерации и Госдумы Сергей Рябухин и Николай Гончар. Принятый в первом чтении документ запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение заемщиков. Запрет вводится и на сообщение о долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев, размещение сведений о должнике в интернете, на здании или жилом доме.