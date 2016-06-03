Киев, 3 июня, 2016, 10:49 — ИА Регнум. Киевские правоохранители готовятся к массовому наплыву уголовников, которые были досрочно освобождены по так называемому «закону Савченко». В частности, к концу 2016 года в Киев могут вернуться более 1,5 тыс. досрочно освобожденных преступников. Об этом 2 июня в интервью каналу 112 заявил начальник ГУ Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Надежда Савченко

Он выразил уверенность в том, что в Киев также захотят приехать освобожденные из других регионов Украины.

«У нас по Киеву уже более 800 человек вышло. И до конца года еще более 1,5 тыс. в Киев должно приехать лиц, освободившихся по этому закону. Это мы говорим только о тех, кто изначально заявляет свое место проживания как Киев. Но еще могу сказать, что в столицу приедет еще очень много освободившихся из других регионов», — сказал Крищенко.

В связи с этим силовик прогнозирует ухудшение криминогенной обстановки в столице Украины.

«Очень много преступников вышло, к сожалению. Да, рано или поздно они бы все равно вышли, но не все сразу. Они в разное время получали сроки и в разное время должны были освобождаться. А сейчас они выходят одномоментно, и это еще свою роль сыграет», — рассказал Крищенко.

При этом начальник ГУ НП пожаловался на дефицит кадров в столичной полиции. По словам Крищенко, недоукомплектованность правоохранителей связана с тем, что в Киеве два года действует мораторий на набор сотрудников «с гражданки». «Сейчас у нас единственная возможность пополнить кадры — это выпускники системы вузов МВД. А с гражданки не берем», — подчеркнул он.

Он также проинформировал, что в Киеве продолжает расти уровень преступности. В частности, 100%-ный рост зафиксирован в кражах из авто, более чем в 2 раза увеличился уровень уличных грабежей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2015 г. украинский парламент принял закон авторства народного депутата, члена фракции «Батькивщина» Надежды Савченко, который предусматривает зачисление одного дня предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Это решение породило множество проблем на Украине. Например, заместитель министра по вопросам «оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц» Георгий Тука призвал Верховную раду пересмотреть решение.

«Уважаемые народные депутаты! Возможно, стоит пересмотреть действие этого закона? Ведь благодаря этой инициативе на свободу досрочно выйдут тысячи преступников, которые ни к «АТО», ни к Надежде Савченко не имеют никакого отношения! Думаю, стоило бы получить соответствующие комментарии от МВД. Боюсь ошибиться, но в целом речь идет о десятках тысяч осужденных», — отметил Тука.

А вот Генеральный прокурор Юрий Луценко выступает против отмены «закона Савченко», но считает необходимым внести в него ряд поправок, которые бы не позволяли лицам, виновным в совершении тяжких преступлений, досрочно покидать места лишения свободы.

В марте этого года сотрудники Пенитенциарной службы Украины подсчитали, что, в соответствии с ним, на свободу досрочно выйдут около 50 тысяч осужденных, 4,6 тыс. из которых были осуждены за тяжкие и особо тяжкие преступления — грабежи, разбои, избиения, изнасилования и убийства.