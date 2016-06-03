Киев, 3 июня, 2016, 10:41 — ИА Регнум. Вопрос погашения кредитов гражданами ДНР перед украинскими банками будет определяться на самом высоком уровне в соответствии с законодательством. При этом власти ДНР точно не позволят взимать долги тем банкам, которые финансировали «АТО». Об этом 2 июня в рамках прямой линии с жителями Донетчины заявил глава ДНР Александр Захарченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги на убийства

«В последнее время участились телефонные звонки и сообщения гражданам ДНР от украинских банков со ссылкой на какое-то «Коллекторское агентство Донбасса» с требованием немедленно погасить задолженность и с угрозами конфисковать имущество. Все это — полная чушь. Отдавать деньги банкам, которые финансировали войну в Донбассе, — предательство всех наших погибших. Ничего подобного мы разрешать не собираемся», — сказал Захарченко.

Он сообщил, что восстановление банковской системы ДНР обсуждается в рамках экономической подгруппы в Минске, но пока перспектив решения данного пункта Комплекса мер в ближайшем будущем нет.

«После признания нашей государственности мы будем интегрировать нашу банковскую систему в международное финансовое пространство. Но обещаю, что насильно выбивать из вас долги каким-нибудь «ПриватБанкам» никто не позволит», — заверил Захарченко.

Напомним, в октябре 2014 года во время международной инвестиционной конференции A Fresh Look at Ukraine экс-министр финансов Украины Александр Шлапак заявил, что из-за войны в Донбассе убытки украинских банков составили около 60 млрд грн (порядка 2,4 млрд долл).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа 2014 года Национальный банк Украины принял постановление №466 «О приостановлении осуществления финансовых операций», обязывающее все украинские банки приостановить выполнение каких-либо финансовых операций на «оккупированной территории». В ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении всех финансово-экономических связей между Украиной и отдельными регионами Донбасса. Работа украинских банков в ДНР и ЛНР была запрещена. В ответ ДНР приняла такое же решение по отношению к Украине.