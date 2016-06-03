Южно-Сахалинск, 3 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Полномочия пяти депутатов Собрания Северо-Курильского городского округа пятого созыва прекращены в связи с утратой доверия. Народные избранники вовремя не представили сведения о доходах и имуществе за минувший год, сообщает 3 июня прокуратура Сахалинской области.

kuzrab.ru Коррупция

Кроме того, в результате проведенной проверки обнаружено, что нормативно-правовые акты, действующие на территории округа, не соответствуют законодательству о противодействии коррупции. В частности, должным образом не установлен порядок предоставления деклараций о доходах и имуществе и порядок освобождения от должности лиц в связи с утратой доверия.

Финансовые отчеты за 2015 год не предоставили Александр Чернега, Александр Бровко, Александр Курлов, Сергей Куценко и Лидия Горобородько, уточняет «Сахалин Инфо». При этом именно пятерка депутатов саботировала в городском собрании приведение законов муниципалитета в соответствие с федеральным законодательством.