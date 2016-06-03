Москва, 3 июня, 2016, 10:44 — ИА Регнум. Французский премиальный бренд DS, ранее являвшийся частью модельного ряда Citroen, обьявил о начале продаж в России новой модели DS 4, сообщает пресс-служба марки.

autoassa.ru DS 4

Хетчбэк DS 4 является первой моделью с дизайном нового поколения, которое будет характерно и для других моделей DS. Российским покупателям автомобиль будут предлагать в двух версиях: Be Chiс и Crossback, которую отличают накладки на колёсные арки из черного пластика и рейлинги на крыше.

Во всех модификациях в стандартное оснащение DS 4 включены фары со светодиодными модулями, датчики парковки в заднем бампере, система двухзонного климат-контроля, подогрев передних сидений и мультимедийная система, с сенсорным 7-дюймовым дисплеем.

Моторная линейка DS 4 включает три мотора, два из которых являются дизельными. Это двигатели последнего поколения семейства BlueHDi объёмом 1,6 литра, мощностью 120 л.с. и 2 литра, мощностью 180 л.с., расход топлива которых равен соответственно 3,9 и 4,3 л. топлива на 100 км. пробега. Бензиновый турбированный 1,6-литровый двигатель объёмом мощностью 150 л.с. потребляет 7,7 л. горючего на 100 км. пробега. Все двигатели работают в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

Самая доступная версия DS 4, Be chic с бензиновым двигателем, обойдётся покупателю в 1,6 млн руб., Crossback с таким же мотором будет дороже на 80 тыс. руб. Цена DS 4 топового исполнения будет составлять 2,1 млн руб.