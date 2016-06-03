Ташкент, 3 июня, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло сегодня, в 00:17 по местному времени (23:17 мск) в Ферганской области Узбекистана, сообщил ИА REGNUM представитель сейсмостанции «Ташкент».

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«Эпицентр стихии находился в 14 км от города Ферганы и в 224 км от столицы Узбекистана на глубине 8 км», отметил собеседник агентства.

По данным МЧС республики, сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, подземные толчки силой три балла произошли в столице Узбекистана 10 апреля в 15:30 по местному времени (13:30 мск).

Эпицентр землетрясения находился на территории Афганистана в горах Гиндукуш, магнитуда в эпицентре стихии, который находился в 520 километрах от Ташкента, составила 7.