Париж, 3 июня, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Уровень воды в Сене в городской черте Парижа (Франция) поднялся до рекордной за последние 34 года отметки. Как передает НТВ, большой поток воды, вызванный проливными дождями, затопил нижние набережные реки.

Жорж-Пьер Сёра. Сена со стороны Гран Жатт

«К 7:00 (8:00 мск) 3 июня уровень воды в Сене поднялся до 5,55 м, — говорится в сообщении. — Это рекордная отметка за последние 34 года».

Местные власти не исключают, что уровень реки во второй половине дня достигнет 5,7−6 метров, так как вода продолжает подниматься.

Движение судов по Сене временно прекращено. В центральной части Парижа также остановлено движение поездов.

Кроме того, в городе закрыты музеи Лувр и Орсе, служители которых в целях предосторожности начали переносить экспонаты на верхние этажи.

При этом власти города подчеркивают, что ситуация в столице находится под контролем и не является критической.