Санкт-Петербург, 3 июня, 2016, 10:39 — ИА Регнум. Солист Мариинского театра Григорий Чернецов пропал в Петербурге после своего дня рождения, который он отметил 1 июня. Заявление в полицию о розыске исполнителя подала 3 июня его подруга, сообщает городской телеканал Life78.

mariinsky.ru Григорий Чернецов

«По словам 25-летней женщины, певец поздно вечером 1 июня уехал на автомобиле Volkswagen и после этого о его судьбе ничего не известно. Подруге Чернецов сказал, что направляется к друзьям», — говорится в информации источника.

По данным сайта Мариинского театра, Григорий Чернецов (баритон) родился в Якутске, окончил петербургскую консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, в 2011 году стал солистом Академии молодых оперных певцов Мариинского театра. Лауреат различных конкурсов. В театре Чернецов исполняет заглавную партию Евгения Онегина в одноименной опере.

Читайте ранее: СКР выясняет обстоятельства смерти дирижера Лютера в Петербурге

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая в Петербурге пропал известный дирижер Святослав Лютер. Родственники обратились в полицию. Через два дня дирижер был найден мертвым в своей квартире по Большой Морской улице. Предполагается, что музыкальный деятель совершил самоубийство, однако рассматривалась версия и несчастного случая.