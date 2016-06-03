Магадан, 3 июня, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Совместное предприятие «НК «Роснефть» и Statoil ASA приступило к бурению поисковой скважины в Охотском море, сообщает пресс-служба российской компании.

ptashchuk.info Добыча нефти

Запустил процесс бурения на платформе Nanhai-9 глава правления «Роснефти» Игорь Сечин. Он отметил, что «Роснефть» является единственным в стране предприятием, которое продолжает работать над новыми проектами по освоению шельфа, «несмотря на крайне сложную внешнюю конъюнктуру». Работы по бурению скважины на участке «Лисянский» будут выполнены на год раньше принятых по лицензии обязательств. Скважина находится на расстоянии 420 км от порта Магадан. Бурение еще одной совместной скважины «Роснефти» и Statoil запланировано в 2016 г. в периметре участка «Магадан-1».

Полупогружная буровая установка Nanhai-9 была доставлена морем из Китая, она специально переоборудована под условия работы в Охотском море. Отмечено, что глубина моря, расположенного к югу от границы арктической зоны, в районах бурения обеих скважин составляет менее 150 м.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 августа 2014 года ЕС и США запретили поставки оборудования для глубоководной разведки и добычи нефти, работы в Арктике и на месторождениях сланцевой нефти в России. Позже условия санкций стали еще более жесткими — был наложен запрет на предоставление услуг для таких проектов. В частности, речь идет о бурении и геологических исследованиях скважин. Кроме того, запрещены поставки плавучих установок для добычи на шельфе.

Читайте также: Антироссийские санкции сорвали планы норвежской буровой компании