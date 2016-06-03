Якутск, 3 июня, 2016, 10:42 — ИА Регнум. У территории опережающего развития «Кангалассы» появится новый резидент — компания ООО «Саюри», которая будет заниматься выращиванием свежей зелени и овощей. В строительство круглогодичной теплицы она инвестирует 1,335 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе корпорации развития Дальнего Востока.

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На предприятие планируется трудоустроить более 50 человек. Инвестор также обещает построит современные теплицы с применением японских технологий, доказавших на многолетнем опыте свою эффективность. В комплексе планируется осуществлять круглогодичное выращивание томатов, огурцов и зелени.

Ввод в эксплуатацию 1,6 га теплиц планируется в 2017 году, а к 2020-му инвестор собирается вдвое увеличить площади теплиц. Когда предприятие выйдет на полную производственную мощность, оно будет производить до 2,2 тысяч тонн сельхозпродукции в год.

«Вот уже на днях начнется закладка фундамента для первой очереди теплицы. — рассказал руководитель проекта по строительству теплиц ООО «Саюри» Георгий Гаврильев. — Нам повезло, что земля находится в зоне действия ТОР «ИП Кангалассы», и мы сможем воспользоваться налоговыми льготами. Сельскохозяйственные проекты всегда имеют большой срок окупаемости, наш проект не исключение — это 8 лет. Именно льготы резидента позволят быстрее окупить проект».

Напомним, на сегодняшний день резидентами ТОР «ИП Кангалассы» являются 9 компаний, которые инвестируют в экономику Республики Саха (Якутия) 737,2 млн. рублей и трудоустроят 186 человек. Для резидентов территорий опережающего развития действуют налоговые преференции. Общий размер страховых взносов на 10 лет составляет 7,6% (не для резидентов порядка 30%). Налог на прибыль не превышает 5% первые 5 лет после получения первой прибыли и последующие 5 лет — 10%, из которых 0% идут в федеральный бюджет и не более 5% в региональный (не для резидентов 2% в федеральный и 18% в региональный). В течение 3 лет налог на землю равен 0%. Понижающий коэффициент НДПИ 0 — 0,8 в течение 10 лет, далее применяется коэффициент 1. До 15 дней сокращено время проведения контрольных проверок, и до 40 дней сокращены сроки получения разрешительной документации на капитальное строительство. Экологическая экспертиза объектов инфраструктуры проводится в течение 45 дней.

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