Париж, 3 июня, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Находящийся с рабочим визитом в Париже министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян вечером 2 июня провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Игорем Поповым (Россия), Джеймсом Уорликом (США), Пьером Андриё (Франция) и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджейом Каспшиком.

mfa.am Глава МИД Армении и сопредседатели МГ ОБСЕ

В ходе встречи стороны обсудили детали предложений посредников о создании механизмов расследования инцидентов по нарушению перемирия и расширении офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ, сообщили ИА REGNUM в МИД Армении.

«Была подчеркнута важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе венской встречи, в частности, приверженность урегулирования конфликта, неукоснительное выполнение соглашений о перемирии от 1994−95 гг., осуществление более эффективного мониторинга в зоне конфликта и шаги, осуществляемые для формирования механизмов расследования, которые создадут необходимые условия для возобновления переговорного процесса», — говорится в сообщении.

В нём, однако, не уточняется, была ли затронута тема планируемых в конце июня переговоров президентов Армении и Азербайджана.

Нет речи о подготовке возможной встречи глав двух государств и в записи в Twitter американского сопредседателя МГ ОБСЕ Джеймса Уорлика по итогам переговоров: «Мы провели отличные переговоры с министром иностранных дел Армении по вопросу реализации решений Венского саммита, включая предложение о создании механизма по расследованию инцидентов ОБСЕ», — написал Уорлик.

Excellent discussion with #Armenia FM on implementation of Vienna summit incl proposal for an @OSCE investigative mechanism. #NKpeace

31 мая в Брюсселе состоялась встреча сопредседателей МГ ОБСЕ с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. После неё американский сопредседатель МГ ОБСЕ Джеймс Уорлик в своём микроблоге в Twitter написал, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ надеются на встречу президентов Армении и Азербайджана в июне.

Комментируя переговоры с главой МИД Азербайджана, Джеймс Уорлик заявил АПА, что с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым был проведён обмен мнениями по поводу предложений о создании механизма расследования ОБСЕ, а также были обсуждены элементы всеобъемлющего урегулирования.

Он отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ для обсуждения результатов встречи президентов в Вене и вопроса подготовки к очередному раунду встретились с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым: «Также для обсуждения этих вопросов 2 июня в Париже мы встретимся с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном. Несмотря на то, что точной даты встречи президентов нет, мы предполагаем, что она может состояться в июне. Это будет очень важная встреча для сторон с точки зрения закрепления режима прекращения огня, достижения соглашения по механизму расследования и согласия на переговоры, которые могут привести к всеобъемлющему урегулированию. Сопредседатели вместе со сторонами продолжат прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта».