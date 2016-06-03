Махачкала, 3 июня, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Офицер полиции в Дагестане убит в собственном доме. Ведётся розыск злоумышленников, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.

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«03.06.2016г. в 01:00 в с. Ашагастал Сулейман-Стальского района неизвестные лица проникли в домовладение участкового уполномоченного полиции ОМВД России по Сулейман-Стальскому району и из автоматического оружия произвели в него выстрелы», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина скончался от ранений. Злоумышленники после убийства скрылись. В республике объявлен план «Перехват».