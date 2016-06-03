Урай, Югра, 3 июня, 2016, 10:13 — ИА Регнум. По факту нападения на депутата городской думы Урая Леонарда Насибуллина возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Урая (Ханты-Мансийский автономный округ, Югра).

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«Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство» в отношении неустановленного лица», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиск злоумышленника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Югре было совершено нападение на депутата гордумы Урая Леонарда Насибуллина. Инцидент произошел около дома № 12 в микрорайоне Западный — к депутату подбежал неизвестный и брызнул в лицо газом.

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