Воронеж, 3 июня, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Около 130 представителей 40 государств побывали в Нововоронеже 1 июня — на один день Нововоронежская АЭС стала «живой витриной» VIII международного форума «Атомэкспо», открывшейся в Москве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении информации и общественных связей Нововоронежской АЭС.

(сс) Лаппи 1 и 2 энергоблоки Нововоронежской АЭС

Объектом интереса иностранных гостей стал, прежде всего, первый в мире энергоблок поколения 3+, который в настоящее время готовится к пуску на Нововоронежской АЭС.

Сооружение подобных блоков в настоящее время ведется также в США, Финляндии и Франции, однако именно Нововоронежская АЭС стала первой атомной станцией в мире, которая вывела энергоблок поколения 3+ на минимально-контролируемый уровень мощности. Гости побывали на новом энергоблоке №6 и смогли оценить процесс его подготовки к пуску.

Кроме того, иностранные гости посетили пятый энергоблок, побывали в его машинном зале, на блочном щите управления, на котором операторы блока осуществляют контроль над параметрами работы оборудования. В учебно-тренировочном центре Нововоронежской АЭС рассказали о том, как ведется работа над повышением квалификации персонала и обучение зарубежных коллег Международным проектным офисом.

Особый интерес к строительству энергоблоков нового поколения проявили представители атомной отрасли из Индии и Камбоджи.

«За весь период эксплуатации атомных электростанций с реакторами ВВЭР Россия совершила большой прорыв в развитии своих технологий. Я был на Нововоронежской АЭС 40 лет назад, когда в эксплуатации были только блоки ВВЭР-210, убедившись в надежности которых, Индия приняла решение о сооружении двух блоков у себя. Сейчас у нас в стране действует четыре блока с реакторами ВВЭР-1000. Но увидев блоки поколения 3+, я понимаю, что строительство таких реакторов было бы целесообразно и в нашей стране», — заявил представитель надзорного органа по атомной энергии Индии Сринивасан Малур Рамасвамы.

Генеральный секретарь Генерального секретариата Национального Совета по развитию Камбоджи Понлок Тин рассказал, что в его стране выработка электроэнергии осуществляется преимущественно на углеводородных источниках, однако увидев энергоблоки Нововоронежской АЭС, он убедился, что атомная генерация действительно наиболее безопасная по сравнению с теми, что базируются на углеродных источниках.

«Здесь, в Нововоронеже мы увидели великолепную природу, чистоту окружающей среды. Сильно впечатлили технологические особенности блоков и системы безопасности. Ну, и конечно та социальная ответственность, которую Нововоронежская АЭС несет перед населением всего города. Я очень надеюсь, что в нашем государстве тоже будет принято решение о развитии атомной энергетики», — сказал Понлок Тин.

Как напоминает ИА REGNUM, строительство новых, инновационных энергоблоков по проекту «АЭС-2006» на Нововоронежской АЭС стартовало в 2007 году. Всего планируется строительство двух блоков — №6 и №7, мощность каждого составит 1200 МВт. В настоящее время первый из двух новых блоков готовится к пуску. 20 мая реакторная установка инновационного энергоблока №6 выведена на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ).

Сейчас на Нововоронежской АЭС в эксплуатации находятся три энергоблока: №№№3,4 и 5. Последний, пятый блок был пущен в 1980 году и недавно прошел капитальный ремонт.