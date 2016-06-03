Магаданская область, 3 июня, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Всего на Колыме пока объявилось трое желающих получить «дальневосточный гектар», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте имущественных и земельных отношений Магаданской области.

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«В качестве пилотной территории в регионе определен Ольский городской округ. Он выбран из-за близости к областному центру, относительно мягкого климата и благоприятных условий для развития. В Магадане и на расстоянии 10 км от него земля предоставляться в рамках вступившего в силу закона не будет», — пояснила начальник отдела земельных отношений департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области Татьяна Попова.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон, позволяющий гражданам России взять участок площадью до 1 гектара в регионах Дальнего Востока (на Чукотке, в Еврейской автономной области, Амурской, Магаданской и Сахалине, на Камчатке, в Приморье, Хабаровском крае или в Республике Саха (Якутия), подписан президентом РФ 2 мая 2016 года. Через пять лет землю можно будет оформить в аренду или собственность.

По словам Татьяны Поповой, применение закона будет поэтапным.

«В Магаданской области земля предоставляется россиянам, зарегистрированным в регионе: с 1 июня 2016 года — в границах Ольского городского округа, с 1 октября — по всей Колыме для жителей области; с 1 февраля 2017 года — всем россиянам на территории Дальневосточного федерального округа», — отметили в департаменте.

«Так, в районе села Талон и за селом Балаганное жители интересовались организацией пасеки, там хорошее лето, пчелы успевают набрать нектар. В области есть условия для коневодства, разведения овец», — пояснила Попова.

Как отметили в администрации Магаданской области, есть достаточно свободных земель сельхозназначения, участки будут предоставляться по мере поступления заявлений. Но если участки граждане будут брать компактно, не менее 20 земельных участков, то органы местного самоуправления и органы государственной власти будут содействовать в обеспечении инфраструктурой.