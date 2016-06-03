Якутск, 3 июня, 2016, 10:06 — ИА Регнум. В Нерюнгринском районе Якутии намерены запустить муниципальную программу «Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических работников в медицинские организации», посредством которой врачам помогут решить жилищные проблемы. Деньги распределят 23 июня на заседании районного собрания депутатов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации муниципалитета.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

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Напомним, врачи из Нерюнгринского района с прошлого года просят представителей власти помочь им с жильём. Для этого они даже разработали собственную программу субсидирования, а также в городе Нерюнгри.

Муниципальные власти разрабатывают свою программу помощи врачам. С целью создания базы нуждающихся в жилье врачей и среднего медицинского персонала будет проводиться инвентаризация жилья, которое уже занимают медицинские работники. На данном этапе подготовки программы районной больницей ведется разработка положения по предоставлению жилищной площади. В нем будет прописано, кто имеет право претендовать на квартиру, и обозначены все сроки.

23 июня состоится 30 сессия Нерюнгринского районного Совета депутатов (III) созыва, где будет рассматриваться вопрос распределения ранее зарезервированных средств из районного бюджета на реализацию программы.

Как сообщало ИА REGNUM, разработанной медработниками целевой программой предусмотрена безвозмездная выплата в размере 500 тыс. рублей в поселках Чульман и Серебряный Бор, в городе Нерюнгри — до 1 млн рублей. Проект программы неоднократно выносился на обсуждение депутатов районного совета, однако существенной поддержки не получил. Глава Нерюнгринского района Андрей Фитисов тогда в своём письме мотивировал отказ тем, что реализация программы не относится к полномочиям органов местного самоуправления.