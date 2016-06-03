Нью-Йорк, США, 3 июня, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В список 200 миллиардеров мира, который опубликовало агентство Bloomberg, вошли пятнадцать граждан России, в том числе владелец холдинга «Интеррос» и глава «Норильского Никеля» Владимир Потанин, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, президент фонда «Сколково» и председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг.

Диего Ривера. Ночь Богача. 1928

Потанин среди российских представителей находится на первом месте, в общем рейтинге его место 56. Состояние генерального директора «Норильского Никеля» агентство оценило в $14,7 млрд.

Второе место среди российских миллиардеров занял председатель правления ОАО «Новатэк» и крупнейший акционер нефтехимического холдинга «Сибур» Леонид Михельсон. В рейтинге он стоит 63 месте. Состояние его оценивается в $14,1 млрд.

На третьем месте среди российских представителей и 68 месте общего списка расположился Вексельберг, состояние которого составляет $13,1 млрд. В рейтинге также отмечены генеральный директор ЗАО «Севергрупп» Алексей Мордашов, совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман и ряд других лиц. Общая сумма, которая принадлежит российским миллиардерам списка составила $156,6 млрд.